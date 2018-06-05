Сеул рассчитывает на заключение мирного договора с КНДР по итогам встречи Трампа с Ким Чен Ыном - офис президента Южной Кореи
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Гонконг. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Южная Корея надеется, что в результате встречи президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном удастся не только добиться денуклеаризации Корейского полуострова, но и подписать мирный договор между Севером и Югом, а также между США и КНДР, говорится в распространенном заявлении офиса южнокорейского президента.
"Дополнительные вопросы, такие, как декларация об официальном прекращении войны, может быть достигнута Севером, Югом и США в тесном сотрудничестве с мировым сообществом после скрупулезного изучения результатов северокорейско-американского саммита", - говорится в заявлении.
По итогам Корейской войны 1950-1953 годов между сторонами заключено только перемирие.
В заявлении также указывается, что правительство РК "надеется на успех саммита".
ГК вв
Интерфакс