Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 12:54

Токио. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Южнокорейские истребители в пятницу поднимались на перехват китайского разведывательного самолета, который трижды заходил в идентификационную зону ПВО Южной Кореи (KADIZ), сообщил южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.

Первоначально китайский самолет, предположительно Y-9, вошел в зону KADIZ к югу от южнокорейского острова Чеджу над Восточно-Китайским морем, пробыв в ней 48 минут. Затем он еще дважды заходил в нее.

По данным Объединенного комитета начальников штабов, южнокорейские истребители вынудили китайский военный самолет покинуть зону. При этом южнокорейские военные сообщили, что китайский самолет, когда находился в зоне KADIZ, не нарушал воздушного пространства Республики Корея.

В Сеуле заявляют, что зона KADIZ предназначена для ранней идентификации иностранных военных самолетов, приближающихся к воздушному пространству Южной Кореи.

Установленная Сеулом зона, охватывает не только воздушное пространство страны, но близлежащие районы международного воздушного пространства. Южная Корея требует от самолетов заранее предупреждать о намерении войти в нее. В случае если в ней появляется самолет без предварительного уведомления, на его опознание поднимаются истребители, даже когда непосредственного нарушения южнокорейского воздушного пространства не произошло.

По данным Объединенного комитета начальников штабов, только в этом году китайские военные самолеты нарушили зону более двух десятков раз.

Южнокорейские военные считают, что иностранные военные самолеты преднамеренно входят в зону KADIZ для сбора данных о работе систем противовоздушной обороны и проверки боеготовности вооруженных сил.

Как сообщалось, накануне Япония и Южная Корея поднимали свои истребители для сопровождения двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые провели патрулирование над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Японского и Восточно-Китайского морей", - говорилось в сообщении Минобороны РФ.

"На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15, F-16 (ВВС Южной Кореи) и F-2 (ВВС Японии)", - заявили российские военные.

Минобороны РФ сообщило, что Ту-95МС провели в воздухе более 10 часов, их сопровождали истребители Су-35 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 Воздушно-космических сил России.

Сеул ранее неоднократно обвинял российскую военную авиацию в нарушении так называемой "зоны опознавания ПВО" Южной Кореи. В ответ Минобороны РФ заявляло, что эта зона не предусмотрена международными правилами и Россией не признается.

1нв пч

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