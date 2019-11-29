Токио. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Южнокорейские истребители в пятницу поднимались на перехват китайского разведывательного самолета, который трижды заходил в идентификационную зону ПВО Южной Кореи (KADIZ), сообщил южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.
Первоначально китайский самолет, предположительно Y-9, вошел в зону KADIZ к югу от южнокорейского острова Чеджу над Восточно-Китайским морем, пробыв в ней 48 минут. Затем он еще дважды заходил в нее.
По данным Объединенного комитета начальников штабов, южнокорейские истребители вынудили китайский военный самолет покинуть зону. При этом южнокорейские военные сообщили, что китайский самолет, когда находился в зоне KADIZ, не нарушал воздушного пространства Республики Корея.
В Сеуле заявляют, что зона KADIZ предназначена для ранней идентификации иностранных военных самолетов, приближающихся к воздушному пространству Южной Кореи.
Установленная Сеулом зона, охватывает не только воздушное пространство страны, но близлежащие районы международного воздушного пространства. Южная Корея требует от самолетов заранее предупреждать о намерении войти в нее. В случае если в ней появляется самолет без предварительного уведомления, на его опознание поднимаются истребители, даже когда непосредственного нарушения южнокорейского воздушного пространства не произошло.
По данным Объединенного комитета начальников штабов, только в этом году китайские военные самолеты нарушили зону более двух десятков раз.
Южнокорейские военные считают, что иностранные военные самолеты преднамеренно входят в зону KADIZ для сбора данных о работе систем противовоздушной обороны и проверки боеготовности вооруженных сил.
Как сообщалось, накануне Япония и Южная Корея поднимали свои истребители для сопровождения двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые провели патрулирование над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей.
"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Японского и Восточно-Китайского морей", - говорилось в сообщении Минобороны РФ.
"На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15, F-16 (ВВС Южной Кореи) и F-2 (ВВС Японии)", - заявили российские военные.
Минобороны РФ сообщило, что Ту-95МС провели в воздухе более 10 часов, их сопровождали истребители Су-35 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 Воздушно-космических сил России.
Сеул ранее неоднократно обвинял российскую военную авиацию в нарушении так называемой "зоны опознавания ПВО" Южной Кореи. В ответ Минобороны РФ заявляло, что эта зона не предусмотрена международными правилами и Россией не признается.
1нв пч