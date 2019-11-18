Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 4:35

Гонконг. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Министерство по делам объединения двух Корей в понедельник призвало Пхеньян принять предложение о диалоге по туристическому проекту в северокорейской зоне Кымгансан, сообщает "Ренхап".

"Наша позиция остается неизменной, Южная и Северная Корея должны встретиться на основе того, что данный вопрос должен быть решен путем взаимного соглашения и тесных консультаций с деловыми операторами", - заявил пресс-секретарь министерства Ли Сан Мин на регулярном брифинге.

Между тем, министр по делам объединения двух Корей Ким Ен Чхоль сейчас находится в США в своей первой поездке в страну с момента вступления в должность. Как ожидается, судьба межкорейского турпроекта станет одной из ключевых тем обсуждений.

В пятницу Пхеньян пригрозил, что в одностороннем порядке снесет объекты Южной Кореи на курорте Кымгансан, если Сеул не удалит их самостоятельно.

Ранее КНДР отвергла предложение Южной Кореи о переговорах на рабочем уровне по совместной туристической программе в северокорейской курортной зоне Кымгансан.

Призыв к переговорам прозвучал после того, как северокорейское агентство ЦТАК сообщило о визите лидера страны Ким Чен Ына в туристическую зону Кымгансан. Пхеньян затем потребовал от Сеула убрать все построенные соседней страной объекты на горном курорте.

Совместную туристическую программу в северокорейской зоне Кымгансан КНДР и Южная Корея организовали еще в 1998 году.

Южная Корея вложила огромные деньги в запуск совместной туристической программы. В частности, компания Hyundai Asan Corp. потратила примерно $683 млн на строительство зданий и сооружений, необходимых для реализации проекта.

Объекты были оставлены заброшенными после закрытия программы в 2008 году из-за убийства южнокорейской туристки сотрудником северокорейской охраны. КНДР извинения в связи с инцидентом не приносила.

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