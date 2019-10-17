Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 4:38

Гонконг. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Министерство по вопросам объединения двух Корей заявило, что будет стремиться к межкорейскому диалогу, а также продолжит способствовать "фундаментальным изменениям" в отношениях между КНДР и США.

"Посредством продолжения диалога между Югом и Севером, взаимных гарантий безопасности и тесной координации с заинтересованными странами, (правительство) будет оказывать поддержку в достижении фундаментальных изменений в отношениях между США и Северной Кореей", - говорится в докладе министерства, представленном Национальному собранию.

В начале этого месяца в Стокгольме сорвались переговоры по денуклеаризации на рабочем уровне между КНДР и США. Пхеньян обвинил Вашингтон в неспособности придумать новое предложение. При этом США заявили, что обе стороны провели "хорошие" обсуждения.

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