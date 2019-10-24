Верона. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Глава "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игорь Сечин ожидает роста спроса на нефть в Азии на 20%, или на 300 млн т к 2040 году, при этом более половины придется на Индию.

Главным драйвером роста потребления энергоресурсов станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Повышение уровня жизни и увеличение численности среднего класса будут способствовать массовому распространению легкового автомобильного транспорта, что приведёт к росту спроса на нефть в Азии на 20%, или на 300 млн тонн к 2040 году. Более половины этого роста (159 млн тонн) придётся на Индию. Значительно увеличится потребление и в других странах АТР - Китае, Индонезии и Вьетнаме, считает он.

Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим потребителем энергоресурсов - только за последние десять лет потребление нефти здесь выросло на четверть - до полутора миллиардов тонн. При этом страны региона уже сейчас периодически сталкиваются с дефицитом топлива. Существующая инфраструктура и мощности переработки нефти позволяют обеспечить лишь базовые потребности рынка и потребуют значительных усилий для удовлетворения растущего аппетита. Только в Индии к 2040 году ожидается увеличение спроса на нефть в 1,6 раза по сравнению с нынешним уровнем, во Вьетнаме - в 2,5 раза, и это показательная динамика для региона в целом, отметил Сечин.

"В долгосрочных сценариях Международного энергетического агентства доля Индии в мировом потреблении первичных энергоресурсов будет последовательно увеличиваться и к 2040 году достигнет 10-11%", - сказал он.

Уже в ближайшие годы Индия может стать мировым лидером по абсолютному приросту потребления энергии, опередив по этому показателю Китай. При этом основная часть этого потребления (более 73%) будет всё ещё приходиться на уголь и нефть.

От сс фф бп*

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