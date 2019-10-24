Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 12:28

Верона. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Все участники рынка недооценивают риски нестабильности в мире, заявил глава "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игорь Сечин, выступая на XII Евразийском экономическом форуме.

"В этом году центральной темой форума являются системные вызовы, стоящие перед глобальной энергетической отраслью. В мире нарастает торгово-тарифное и санкционное противостояние, разрушаются устоявшиеся экономические связи. Появились новые риски, когда мировая торговля регулируется избирательными циклами. Основной посыл моего доклада сегодня - это недооценка всеми участниками рынка рисков нестабильности в мире", - сказал он.

Сс от фф бп*

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