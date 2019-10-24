Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 12:27

Верона. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Углеводороды останутся основой мирового энергобаланса, долгосрочные перспективы спроса на нефть являются устойчивыми, заявил глава "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игорь Сечин на XII Евразийском экономическом форуме.

К 2040 году мировое потребление первичных ресурсов достигнет 340-400 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, добавил Сечин.

"Для обеспечения спроса на нефть, по текущим оценкам, до 2030 года необходимо ввести в промышленную эксплуатацию более полутора миллиардов тонн новой добычи (это эквивалентно примерно 30 миллионам баррелей в сутки). Около 36% новой добычи составит традиционная нефть на суше, 15% - это нефть шельфовых месторождений, остальные 49% - трудноизвлекаемая нефть", - уточнил глава "Роснефти".

"Спрос на газ, со среднегодовыми темпами +1,1%...+1,8%.При этом Китай планирует удвоить к 2030 году потребление газа. Как минимум до 2030 года Китай продолжит наращивать и потребление жидких углеводородов, увеличив его до 700 млн тонн в год по сравнению с 623 млн тонн в 2018 году", - продолжил он.

"По нашим оценкам, важная роль угля в мировом энергопотреблении сохранится, и в 2040 году его доля в энергобалансе составит порядка 20%", - добавил Сечин.

от сс фф де

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