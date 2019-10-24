Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 12:26

Верона. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Навязывание американской повестки на глобальных рынках приводит к негативным последствиям для конечного потребителя, в том числе европейского и евразийского, заявил глава "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игорь Сечин в ходе XII Евразийского экономического форума.

"Один миллиард долларов в сутки - такова цена прекращения поставок через Ормузский пролив, через который на мировые рынки поставлялась нефть Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, Кувейта, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов. В самом узком месте его ширина не превышает 40 километров, но эти 40 километров обеспечивают поставки около 15% нефти в мире", - сказал он.

"Триста миллионов долларов в сутки - стоимость недобытой нефти в Саудовской Аравии в результате нападения дронов. И хотя Саудовская Аравия смогла восстановить добычу достаточно быстро, эта неделя обошлась стране почти в 2 миллиарда долларов.

Сто двадцать миллионов долларов - примерная стоимость нефти, которую перевозил иранский танкер, арестованный недавно в Гибралтаре по запросу США, - вместимость VLCC-танкера - около 2 млн барр., текущая цена нефти - около $60/барр. Чтобы нагляднее представить недопустимость таких действий, отмечу, что вместимость супертанкера эквивалентна примерно двум дням импорта нефти Италией", - подчеркнул Сечин.

"В условиях, когда США манипулируют процентными ставками и злоупотребляют положением в мировой экономике, необходимо ещё раз задаться вопросом, должен ли доллар быть мировой резервной и торговой валютой? Можно ли в нынешних условиях полагаться на США как на источник стабильности мировой экономики и энергетики? Вопрос, понятно, риторический", - резюмировал он.

От сс фф ри*

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