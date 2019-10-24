Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 12:28

Верона. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Увеличение доли американской нефти на глобальном рынке зачастую достигается не столько экономическими, сколько политическими методами - вытеснением ключевых игроков и навязыванием своей продукции, заявил глава "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игорь Сечин, выступая на XII Евразийском экономическом форуме.

"Как я уже говорил, сейчас под американскими санкциями в Иране, Венесуэле и России находится около трети мировых запасов и пятой части мировой добычи нефти", - отметил Сечин.

При этом Соединённые Штаты фактически распространяют свою юрисдикцию на другие страны, в том числе на Европейский Союз, который вынужден подчиняться санкционной политике Америки, подчеркнул глава "Роснефти".

За 2018 год импорт нефти из Ирана в ЕС снизился на треть на 32,3% и продолжает сокращаться в 2019 году.

При этом Соединённые Штаты в 2018 году увеличили поставки своей нефти в ЕС в 2,5 раза - с 9 до 23 млн т. Именно они стали главным бенефициаром санкционных ограничений на европейском рынке, отметил Сечин.

"Подчеркнем, что разрыв сделки с Ираном - это серьёзный удар по безопасности поставок из стран Ближнего Востока, и нам ещё предстоит оценить потери мирового энергетического рынка от этого решения", - сказал он.

От сс фф де

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