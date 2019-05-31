Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 15:25

Мадрид. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Ожесточенные бои продолжаются в южной части Триполи, сообщает в пятницу со ссылкой на очевидцев агентство ЭФЭ.

По утверждениям командира одного из подразделений, защищающих квартал Салах-эд-Дин на юге города, силам Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара не удается войти в город. Он добавил, что уничтожены два бронеавтомобиля ЛНА, груженые боеприпасами.

Представитель сил базирующегося в Триполи поддерживаемого ООН правительства национального единства Мухаммед Кнуну в свою очередь сообщил ЭФЭ, что авиация нанесла бомбовые удары по позициям ЛНА к югу от города, а также по городу Гарьян в 70 км южнее Триполи. В этом городе расположен главный штаб ЛНА.

Маршал Хафтар объявил о начале наступления на Триполи в апреле. По данным всемирной организации здравоохранения, за время боев погибли не менее 600 человек, более 3 тыс. получили ранения, а более 30 тыс. пришлось покинуть свои дома.

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