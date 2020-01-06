Этот контент был опубликован 7 января 2020 г. 0:53

Москва. 7 января. ИНТЕРФАКС - Ливийский город Сирт снова находится под контролем правительственных сил Файеза Сарраджа, заявил "Интерфаксу" глава контактной группы РФ по Ливии Лев Деньгов.

"На данный момент Сирт снова под контролем сил Сарраджа", - сказал Деньгов во вторник.

Он отметил, что "силами правительства нацсогласия задержаны десятки военнопленных, конфискованы 20 единиц боевой техники, убиты 50 человек из числа воевавших на стороне армии Хафтара".

Однако, по словам Деньгова, боевые действия продолжаются и не исключено, что ситуация может поменяться.

Накануне в Ливийской национальной армии Халифы Хафтара объявили, что взяли под контроль Сирт. По информации СМИ, быстрый захват города стал возможным благодаря переходу на сторону Хафтара одного из оборонявших Сирт подразделений. В результате этого стало невозможно оборонять город, и гарнизон был вынужден отступить.

В последние месяцы силы Хафтара, контролирующие восток Ливии, предпринимают попытки захватить столицу Ливии - Триполи. Признанное ООН правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, со своей стороны, запросило военную помощь у Турции. Первые турецкие военные, как сообщалось, уже отправились в Ливию.

1мс мк

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