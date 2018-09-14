Силовой сценарий в Донбассе станет катастрофой для Украины - Лавров

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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 16:55 14.09.2018 - 16:55

Берлин. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о недопустимости реализации силового сценария развития событий на востоке Украины. "Для тех, кто вынашивает силовой сценарий, это будет катастрофой для украинского народа, потому что может реально подорвать государственность Украины. Нельзя воевать с собственным народом",- сказал он по итогам переговоров с немецким коллегой. 1дм 1дп ан Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс