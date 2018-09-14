Силовой сценарий в Донбассе станет катастрофой для Украины - Лавров
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Берлин. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о недопустимости реализации силового сценария развития событий на востоке Украины.
"Для тех, кто вынашивает силовой сценарий, это будет катастрофой для украинского народа, потому что может реально подорвать государственность Украины. Нельзя воевать с собственным народом",- сказал он по итогам переговоров с немецким коллегой.
1дм 1дп ан
Интерфакс