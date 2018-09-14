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Берлин. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о недопустимости реализации силового сценария развития событий на востоке Украины.

"Для тех, кто вынашивает силовой сценарий, это будет катастрофой для украинского народа, потому что может реально подорвать государственность Украины. Нельзя воевать с собственным народом",- сказал он по итогам переговоров с немецким коллегой.

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Интерфакс