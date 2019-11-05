Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 10:29

*** Сообщается о погибшем и пострадавших

Дубай. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Один человек погиб в столкновениях в городе Умм-Каср на юге Ирака, сообщает во вторник информационное агентство Associated Press.

Еще не менее восемь протестующих ранены.

Беспорядки в этом городе продолжаются уже на протяжении трех дней.

Для разгона протестующих сотрудники сил безопасности Ирака используют боевые патроны и слезоточивый газ.

25 октября страну охватила вторая волна антиправительственных демонстраций. Тогда жители Ирака, недовольные политикой правительства, вышли на улицы Багдада, а также городов Эд-Дивания и Эн-Насирия.

Протестующие, впервые заявившие о недовольстве 1 октября, изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в соцсфере, однако демонстранты остались этим недовольны.

1ка ар ан

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