Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 14:28

Брюссель. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Суданские полиция и военные приняли меры против демонстрантов, которые в течение нескольких недель проводили акции протеста у министерства обороны страны, передают в понедельник западные СМИ со ссылкой на заявление оппозиции.

"Силы быстрого реагирования, армия, полиция и батальоны ополчения разогнали сидячую мирную акцию протеста", - говорится в заявлении Альянса за свободу и перемены.

Отмечается, что возле Минобороны Судана не осталось никого из демонстрантов, кроме погибших.

Ранее стало известно, что в суданской столице Хартуме в центр города были введены силы спецназа, в задачу которым было поставлено разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.

Акция предпринята после того, как правящие в стране военные назвали "угрозой национальной безопасности" протестующих, уже длительное время стоящих лагерем у здания министерства обороны и штаб-квартиры армии Судана.

По данным западных СМИ, число погибших в результате беспорядков в центре Хартума составляет 13 человек.

Однако суданские военные опровергли информацию о том, что они применили силу против протестующих.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

1тэ аю

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