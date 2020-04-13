Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 16:39

Дубай. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Войска признанного ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии выбили силы маршала Халифы Хафтара из двух городов, расположенных на побережье страны западнее Триполи, сообщает в понедельник сайт ливанского издания "Дейли стар".

"Наши силы взяли под контроль (города - ИФ) Сурман и Сабрата и преследуют войска Хафтара", - приводит издание выдержки из заявления представителя войск ПНС.

В настоящее время в Ливии наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное ООН ПНС в Триполи и так называемое восточное правительство, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар. С апреля 2019 года его армия штурмует ливийскую столицу.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Мария Махмутова заявила в комментарии, поступившем в агентство "Интерфакс", что распространение коронавируса не остановило гражданскую войну в Ливии, и есть все признаки того, что боевые действия между противоборствующими сторонами будут усиливаться.

1аю ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!