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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 20:07 08.10.2018 - 20:07

Дубай. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Ливийская национальная армия (ЛНА), руководимая маршалом Халифом Хафтаром, задержала в Ливии Хишама аль-Ашмави, который входит в список наиболее разыскиваемых египетскими властями лиц в связи с обвинениями в терроризме, передает агентство "Ассошиэйтед пресс".

ЛНА обнародовала в понедельник заявление, согласно которому Х.аль-Ашмави был захвачен в результате спецоперации в Дерне.

Кроме того, ЛНА опубликовала фотографию, на которой Х.аль-Ашмави оказывают медицинскую помощь.

По данным АП, до 2011 года Х.аль-Ашмави служил в египетских частях специального назначения, но потом был осужден военным трибуналом за пропаганду радикальных исламистских идей и уволен из рядов вооруженных сил.

Следствие полагает, что Х.аль-Ашмави, в частности, несет ответственность за попытку покушения в 2013 году на тогдашнего главу МВД Египта Мохаммеда Ибрагима и за организацию нескольких засад на египетские силы безопасности вблизи границы с Ливией.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

1кю аю де

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