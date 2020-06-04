Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 10:42

Стамбул. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара отброшены от столицы Ливии Триполи настолько далеко, что уже практически не могут подвергать обстрелам сам город и его пригороды, сообщает в четверг Анатолийское агентство новостей со ссылкой на Мустафу аль-Меджаи, представителя штаба операции "Гнев вулкана", проводимой армией признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

По его словам, основная часть районов к югу от Триполи, в том числе территория международного аэропорта, уже освобождены от подразделений ЛНА.

Аль-Меджаи полагает, что в ближайшие части весь юг Триполи окажется под контролем сил ПНС.

Бойцы формирований, поддерживающих ПНС Ливии, накануне объявили, что вернули полный контроль над международным аэропортом ливийской столицы.

"Наши силы полностью освободили международный аэропорт Триполи", - приводят западные СМИ слова представителя этих формирований. По его словам, это удалось сделать в ходе наступления на бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА), удерживавших аэропорт.

В соцсетях появились видеоролики, на которых видно, как вооруженные бойцы на пикапах ездят по территории аэропорта - мимо взлетно-посадочных полос и давно выведенных из строя пассажирских самолетов.

Аэропорт не работает с 2014 года. В прошлом году аэропорт захватили бойцы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

В настоящее время в качестве международного аэропорта Триполи используется военный аэродром Митига.

В Ливии уже долгое время сохраняется двоевластие: контролирующая существенную часть территории страны ЛНА проводит операции близ Триполи против сил ПНС. Однако захватить Триполи ЛНА за многие месяцы так и не удалось.

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