Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 14:48

Дубай. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Сирийская арабская армия во вторник провела широкомасштабные операции против террористов и путей их снабжения в северо-западной части провинции Хама в ответ на нарушение соглашения о зоне деэскалации, сообщает агентство САНА.

По его данным, боевые подразделения нанесли удары по укрытиям террористов группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - ИФ) близ городов Кафр-Зайта и Аль-Арбарайн в северной части провинции Хама.

Агентство отмечет, что в результате ударов правительственных сил САР боевики понесли серьезные потери, были уничтожены несколько укрытий, складов боеприпасов и амуниции.

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