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Этот контент был опубликован 18 марта 2018 г. 8:49 18.03.2018 - 08:49

Стамбул. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции вошли в сирийский город Африн, сообщает турецкий телеканал Эн-Ти-Ви.

По его данным, сирийские оппозиционеры вошли в Африн ранним утром в воскресенье с юго-востока. Сейчас в городе слышны взрывы и стрельба из автоматического оружия. Над городом пролетают турецкие военные самолеты.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что Африн может быть взят в любую минуту. Пока официальной информации об установлении контроля над этим городом нет.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, признанных Анкарой террористическими организациями, а также, по утверждениям турецких властей, против ИГ (запрещена в РФ).

Ар бп

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