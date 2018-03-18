Силы сирийской оппозиции при поддержке Турции вошли в Африн - ТВ
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Стамбул. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции вошли в сирийский город Африн, сообщает турецкий телеканал Эн-Ти-Ви.
По его данным, сирийские оппозиционеры вошли в Африн ранним утром в воскресенье с юго-востока. Сейчас в городе слышны взрывы и стрельба из автоматического оружия. Над городом пролетают турецкие военные самолеты.
Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что Африн может быть взят в любую минуту. Пока официальной информации об установлении контроля над этим городом нет.
Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, признанных Анкарой террористическими организациями, а также, по утверждениям турецких властей, против ИГ (запрещена в РФ).
Ар бп
Интерфакс