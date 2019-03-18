Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 20:02

Хмеймим. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Российские военные в Сирии обвинили американскую сторону в продолжении препятствования эвакуации беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" и отказе обеспечить безопасность движения гуманитарных колонн.

"Выход беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" по-прежнему блокирован - американская сторона не пропускает автобусы для эвакуации беженцев и отказывается обеспечить безопасность перемещения гуманитарных колонн внутри 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин на брифинге в понедельник.

Между тем, по его словам, для предотвращения гуманитарной катастрофы и беспрепятственного возвращения временно перемещенных лиц из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска "Джлеб", куда также направлены специально сформированные колонны автобусов.

"Сирийским правительством гарантированы безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов, подготовлены центры временного проживания и размещения беженцев", - сказал В.Купчишин.

ан

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