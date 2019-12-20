Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 11:03

Дубай. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара, наступающая на Триполи, выдвинула трехдневный ультиматум вооруженным формированиям, которые защищают столицу Ливии, передает агентство Associated press (AP) со ссылкой на заявление ЛНА.

Командование ЛНА потребовало от ополченцев Мисраты в течение трех дней вывести силы из Триполи и приморского города Сирта. В противном случае в ЛНА пригрозили "каждый день, без остановки и с беспрецедентной интенсивностью" атаковать родной город ополченцев - Мисрату.

Кроме этого, в ЛНА утверждают, что ранее нанесли авиаудар по складам, где хранилось турецкое вооружение и прочая амуниция.

AP напоминает, что в 2011 году ополченцы города Мисрата на западе Ливии сыграли ключевую роль в свержении ливийского лидера Муаммара Каддафи. Теперь силы ополчения выступают на стороне признанного ООН правительства в Триполи.

12 декабря этого года командующий ЛНА Халифа Хафтар распорядился развернуть "решающую битву" для захвата Триполи.

С начала военной операции более тысячи человек погибли, еще около 5 тыс. ранены.

В Ливии в настоящее время установилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Хафтар, который с апреля ведет наступление на Триполи.

По данным AP, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства Триполи в свою очередь выступают Турция, Катар и Италия.

1аю ар

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