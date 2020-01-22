Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 13:46

Стамбул. 22 января. ИНТЕРФАКС - Силы, подчиняющиеся командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару, подвергли ракетному обстрелу аэропорт Митига на окраине столице Ливии Триполи, сообщает в среду агентство "Анадолу".

"Этот обстрел - ужасная угроза воздушному движению, и новое, очередное нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков Хафтара", - цитирует агентство слова представителя признанного ООН ливийского правительства Мухаммеда Каноуну.

По его словам, всего по аэропорту были выпущены шесть ракет из установки типа "Град".

Однако он не уточнил, причинил ли обстрел разрушения и жертвы.

В то же время издание "Сабах" отмечает, что обстрел перевел к сбоям в воздушном движении в этом районе.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

Противоборствующие силы Хафтара и ливийского правительства, откликнувшиеся на призывы РФ и Турции, в ночь на 12 января объявили перемирие. 13 января глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и Хафтар в Москве при посредничестве российской и турецкой сторон обсуждали документ о прекращении огня в Ливии. По итогам восьмичасовых переговоров Саррадж подписал документ, а Хафтар - нет.

1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!