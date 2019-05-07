Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 19:38

Дубай. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Ливийская национальная армия (ЛНА), возглавляемая маршалом Халифой Хафтаром, обнародовала во вторник видеозапись с пилотом сбитого накануне самолета, сообщает агентство Associated Press.

На видео мужчина в окровавленной одежде во время допроса рассказывает, что он является гражданином Португалии и что ему 29 лет. По его словам, он работал наёмником. На кого именно он работал, не уточняется.

В ЛНА сообщили, что сбили самолет, которым управлял португалец, был сбит в понедельник близ Триполи. Данных о типе летательного аппарата тоже нет.

Агентство отмечает, что ему пока не удалось независимо подтвердить эту информацию.

В Ливии с апреля продолжаются бои в районе Триполи между наступающей Ливийской народной армией под командованием Х.Хафтара и бойцами признанного ООН правительства. По данным ВОЗ, в результате конфликта погибли порядка 400 человек, около 2 тыс. получили ранения.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!