Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 21:07

*** Он был сбит на разработанном в 1960-х самолете Mirage F1

(расширенная версия сообщения от 20:38)

Дубай. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Ливийская национальная армия (ЛНА), возглавляемая маршалом Халифой Хафтаром, обнародовала во вторник видеозапись с пилотом сбитого накануне самолета, сообщает агентство Associated Press.

На видео мужчина в окровавленной одежде во время допроса рассказывает, что он является гражданином Португалии и что ему 29 лет. По его словам, он работал наёмником. На кого именно он работал, не уточняется.

В ЛНА сообщили, что сбили самолет, которым управлял португалец, был сбит в понедельник близ Триполи.

Согласно информации газеты The Independent, захваченный силами Х.Хафтара пилот управлял многоцелевым истребителем Mirage F1, разработанным французской компанией Dassault в 1960-х годах.

Представитель ЛНА направил изданию несколько фотографий захваченного пилота. На одной из них видно, что мужчина ранен, лицо его - в крови. На снимках он находится в окружении трех человек, один из которых - генерал Абдулсалам аль-Хасси, отвечающий за операции ЛНА в районе ливийской столицы.

"Пилот жив. Ему оказали медицинскую помощь после крушения", - сказал представитель армии.

Силы Х.Хафтара неоднократно заявляли, что признанное ООН правительство национального согласия использует иностранных наемников, в том числе - пилотов из США, Португалии, Эквадора, Турции и Украины.

В Ливии с апреля продолжаются бои в районе Триполи между наступающей Ливийской народной армией под командованием Х.Хафтара и бойцами признанного ООН правительства. По данным ВОЗ, в результате конфликта погибли порядка 400 человек, около 2 тыс. получили ранения.

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