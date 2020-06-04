Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 20:37

Дубай. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара покинули свои позиции, расположенные в Триполи, после призывов к возобновлению политического процесса урегулирования при посредничестве ООН, передает агентство Associated Press.

Командование армии сообщило о "передислокации" своих бойцов вне Триполи, однако указало, что битва за столицу "еще не закончена".

В свою очередь силы Правительства национального согласия Ливии (ПНС) объявили, что восстановили контроль над всей территорией Триполи.

"В это историческое время мы объявляем, что все муниципальные границы Триполи освобождены", - сказал представитель ПНС.

Ранее в четверг премьер-министр Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файез Саррадж заявил, что намерен продолжать борьбу против Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара, пока не одержит полную победу.

Саррадж также призвал "военизированные формирования Хафтара оставить ливийский народ в покое". По его словам, Триполи в будущем не станет вести переговоры с Хафтаром.

Он добавил, что на сегодняшний момент его силы вернули под контроль все территории в окрестностях Триполи. "И это успех для всех нас", - указал Саррадж.

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