Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 12:09

Дубай. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Командование Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара в ночь на вторник отвело свои силы из некоторых районов столицы страны Триполи, которую ЛНА пытается взять уже более года, сообщает сайт ливанского издания "Дейли стар".

При этом представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявил, что отвод сил был проведен в рамках "перераспределение и перегруппировки (бойцов - ИФ) на фронтах и отхода из населенных районов" города.

Он также упомянул недавний захват силами правительства национального согласия (ПНС), базирующегося в Триполи, авиабазы "Ватийе" к юго-западу от столицы. Ахмед аль-Мисмари подчеркнул, что аэродром был оставлен согласно стратегическому плану, и на объекте ЛНА бросила лишь старую технику.

Накануне отряды признанного ООН ПНС отчитались о взятии под контроль авиабазы "Ватийе", которую использовала ЛНА для налетов на ливийскую столицу. "Дейли стар" напоминает, что захват авиабазы после нескольких недель операции стал крупнейшим военным достижением ПНС за год: ЛНА лишились единственного летного поля возле Триполи.

Также в понедельник издание The Libya Observer сообщило, что силы ПНС захватили на авиабазе зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Панцирь". Издание утверждает, что ЗРК российского производства был поставлен армии Хафтара из ОАЭ.

В Ливии сложилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН ПНС в Триполи и так называемое восточное правительство, которое поддерживает Хафтар. С апреля 2019 года его армия штурмует ливийскую столицу.

25 апреля Хафтар объявил о выходе из соглашения по мирному урегулированию конфликта и по формированию ПНС, подписанного 17 декабря 2015 года в городе Схирате (Марокко). Также Хафтар заявил, что ЛНА берет в свои руки управление всеми подконтрольными ей территориями.

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