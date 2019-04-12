Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 21:21

Рим. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Силы Ливийской национальной армии (ЛНС) и бойцы сформированного при поддержке ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии ведут ожесточенные бои на подступах к Триполи, сообщает итальянское телевидение.

По его данным, близ Триполи в пятницу раздавались взрывы, поднимались столбы черного дыма.

Между тем, силы ЛНС Халифы Хафтара в пятницу нанесли авиаудар по позициям ПНС в районе города Зуара близ используемого для экспорта нефти порта.

В Триполи в пятницу прошла масштабная акция протеста против Х.Хафтара, а также - против Франции. По мнению многих ливийцев, Париж оказывает ему поддержку.

Согласно данным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), представленным в пятницу, за последние восемь дней в Ливии погибли десятки человек, еще более 300 получили ранения.

По данным ООН, еще более 8 тыс. человек вынужденно покинули свои дома на фоне боевых действий в стране.

4 апреля командующий Ливийской национальной армией Х.Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Ф.Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

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