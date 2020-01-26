Этот контент был опубликован 26 января 2020 г. 16:14

Дубай. 26 января. ИНТЕРФАКС - Силы командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара продолжают наступление на город Мисрата на фоне активизации боевых действий в Ливии, сообщает в воскресенье агентство Associated press (AP).

По данным агентства, в настоящий момент силы ЛНА находятся в 120 км к югу от Мисраты в районе населенного пункта Абугрейн.

В ополчении, союзному признанному ООН правительству в Триполи, сообщили, что бои с ЛНА идут на окраинах Абугрейна.

Ранее в январе ЛНА захватили Сирт, лежащий восточнее Мисраты - в 370 км от столицы Ливии.

В свою очередь Мисрата - второй по величине город Ливии и родина ополченцев, настроенных решительно против Хафтара и играющих ключевую роль в обороне Триполи от ЛНА.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире и пользующееся поддержкой Анкары правительство национального согласия во главе с Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

1аю аг

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