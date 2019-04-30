Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 10:56

Рим. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во вторник утром госпитализирован в Милане, сообщает газета "Коррьере делла сера".

Причины госпитализации С.Берлускони не сообщаются. Экс-премьер, по данным газеты, находится в больнице Сан-Раффаэле, где в июне 2016 года ему проводили операцию на открытом сердце.

Недавно 82-летний С.Берлускони проходил плановое обследование, и состояние его здоровья не вызывало опасений, отмечает газета.

Во вторник днем политик должен был выступать на пресс-конференции в поддержку кандидатов от его партии "Вперед, Италия" на выборах в Европарламент.

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