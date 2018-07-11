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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 11:54 11.07.2018 - 11:54

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что сотрудничество с членами альянса и военное присутствие в Европе помогают США закреплять за собой статус мировой державы.

"Сильная НАТО полезна как для Европы, так и для США", - сказал он, выступая в рамках саммита альянса в Брюсселе.

"Военное присутствие США и Канады в Европе... полезно для Европы, но также полезно и для Северной Америки, особенно для США, так как оно помогает США быть мировой державой", - добавил генсек.

"Целью американского военного присутствия в Европе является защита европейцев, однако оно также позволяет США распространять свою военную мощь на Азию, Ближний Восток и Африку", - отметил Й.Столтенберг.

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