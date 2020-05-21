Новосибирск. 21 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в южной части Демократической Республики Конго в 178 км юго-западнее города Камина, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, эпицентр зафиксированного в 15:57 мск в четверг землетрясения имел координаты -10.08 градуса южной широты и 23.53 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".
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