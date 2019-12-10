Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 10:13

Новосибирск. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Коралловом море в районе островов Новая Каледония (французская территория) в 266 км на северо-восток от столицы Новой Каледонии - города Нумеа, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 11:41 мск во вторник землетрясения имел координаты -20.81 градуса южной широты и 168.49 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оцениваются как "очень сильное".

Еж ки

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