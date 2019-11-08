Этот контент был опубликован 8 ноября 2019 г. 2:18

Вашингтон. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Землетрясение магнитудой 5,9 в Иране в ночь на пятницу зафиксировала Геологическая служба США.

Толчок произошел в провинции Восточный Азербайджан примерно в 120 км от города Тебриза на глубине 60 км.

По оценкам американской Геологической службы, "вероятны значительные жертвы".

По данным иранских СМИ, вслед за первым толчком последовали несколько афтершоков магнитудой от 4,1 до 4,8.

Мохаммад Бакер Хонар, руководитель Центра кризисного управления Восточного Азербайджана, сказал, что после землетрясения в район были направлены восемь спасательных команд, но он еще не получил никаких сообщений о возможных разрушениях и пострадавших.

В неподтвержденных сообщениях в социальных сетях говорится о разрушениях строений в сельских районах.

1гк ад

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