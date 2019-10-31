Новосибирск. 31 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Подземный толчок магнитудой 6,4 зафиксирован в 184 км северо-восточнее района Шуймогоу (городской округ Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 11:06 мск в четверг, имел координаты 44.74 градуса северной широты и 89.55 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".
Еж вш