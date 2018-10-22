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Рим. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Мощные ливни обрушились на Рим и его окрестности, в результате чего в понедельник автотранспортное движение в городе оказалось частично перекрыто, а также из-за затопления закрыты некоторые станции метрополитена, сообщает в понедельник итальянская газета "Репубблика".

Ряд восточных и западных частей Рима оказались затоплены: речь идет об улицах и бульварах Прати Фискали, Тициано, Номентана, Тибуртина и Тиррено. На юге итальянской столицы повалены деревья из-за сильных порывов ветра.

В некоторых районах Рима движение транспорта приостановлено из-за высокого уровня воды. Помимо этого, потоки воды залили некоторые станции римского метрополитена, в связи с чем были временно закрыты шесть станций.

Департамент гражданской защиты Италии распространил заявление, в котором говорится о тяжелой ситуации в связи с "сильными порывами ветра и штормом", которые во вторник могут стать еще сильнее.

О жертвах и пострадавших в результате непогоды пока не сообщается. По информации местных СМИ, полиции удалось спасти двух водителей, которые не могли самостоятельно выбраться из своих автомобилей.

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Интерфакс