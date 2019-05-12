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Дубай. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Несколько мощных взрывов прогремели в воскресенье в порту города Фуджейра (ОАЭ), сообщают региональные СМИ.
По их данным, в порту горят от семи до 10 танкеров, над портом барражируют пожарные самолеты.
О причинах пока ничего не сообщается.
1ар яч
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