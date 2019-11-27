Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 9:16

Вашингтон. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - На северо-востоке США в ближайшее время ожидаются снегопады и сильный ветер, сообщает в среду агентство Associated Press.

Согласно прогнозам, в преддверии Дня Благодарения, отмечаемого в четверг, снегопады придут в штаты Южная Дакота, Айова, Мичиган, Миннесота и Висконсин. Ожидается, что сильный ветер повалит деревья и вызовет проблемы в подаче электричества.

Традиционно перед Днем Благодарения транспортная система США сильно загружена.

Кроме того, снегопады уже прошли в штатах Колорадо, Вайоминг и Небраска в центральной части США. В некоторых районах на севере Колорадо выпало до 1 метра снега. Один человек погиб и два получили ранения в результате ДТП, спровоцированного непогодой.

В Денвере, столице Колорадо, из-за снега и сильного ветра отменили около трети рейсов из международного аэропорта.

Сложности непогода вызывает и в аэропортах Калифорнии, где идут дожди. В международном аэропорту Окленда на полтора часа пропало электричество, из-за чего отложили несколько рейсов.

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