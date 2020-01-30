Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 8:25

Лондон. 30 января. ИНТЕРФАКС - Часть недостроенной пограничной стены между США и Мексикой рухнула из-за сильного ветра, сообщила в четверг британская газета The Guardian со ссылкой на сотрудников группы пограничного патрулирования США.

По данным пограничников, ветер унес фрагменты стены на мексиканскую сторону.

"К счастью, мексиканские власти быстро среагировали и перекрыли дорожное движение на близлежащей улице", - заявил представитель пограничного патруля Карлос Питонес.

По словам Питонеса, мексиканцы быстро вернули унесенные ветром фрагменты, после чего их вернули на место.

"Служба пограничного и таможенного контроля США будет работать со строительным подрядчиком, чтобы смягчить воздействие сильных ветров, поскольку строительство продолжается", - добавил Питонес.

Строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа в 2016 году.

Изначально Трамп планировал строительство бетонной стены, однако потом согласился с тем, что пограничный барьер может быть из стали, если это "сработает лучше".

В сентябре прошлого года Палата представителей Конгресса США проголосовала против распоряжения Дональда Трампа о чрезвычайном положении, которое он издал, чтобы получить $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

1ви ар

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