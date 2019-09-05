Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 8:00

Дубай. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Сильный взрыв прогремел в столице Афганистана в четверг, сообщают СМИ со ссылками на источники из числа официальных представителей и очевидцев.

Местом взрыва называется район вблизи иностранных посольств и правительственных зданий.

Пока информации о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

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