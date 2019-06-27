Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 12:36

Париж. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Мощный взрыв прогремел в четверг в городе Тунис, сообщает французское телевидение.

По предварительным данным, речь идет о теракте, направленном против сотрудников полиции: на одной из центральных улиц тунисской столице взорвался заминированный автомобиль.

Данных о жертвах пока не поступало.

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