Париж. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Мощный взрыв прогремел в четверг в городе Тунис, сообщает французское телевидение.
По предварительным данным, речь идет о теракте, направленном против сотрудников полиции: на одной из центральных улиц тунисской столице взорвался заминированный автомобиль.
Данных о жертвах пока не поступало.
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