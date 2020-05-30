Этот контент был опубликован 30 мая 2020 г. 11:39

Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Губернатор штата Миннесота Тимоти Уолз признал, что даже с учетом привлеченных к охране порядка 500 сотрудников Национальной гвардии сил для обеспечения безопасности в Миннеаполисе недостаточно, сообщает в субботу агентство Associated press (AP).

"У нас нет достаточного числа людей. Мы не можем проводить аресты, когда (протестующие - ИФ) стараются нам не уступать", - сказал губернатор.

Он отметил, что спешно мобилизует еще более 1 тыс. служащих Национальной гвардии, чтобы в итоге довести число задействованных гвардейцев до 1,7 тыс. В то же время он признал, что и этих сил может не хватить, и Миннеаполис, вероятно, ждет еще одна тяжелая ночь.

AP отмечает, что в ночь на субботу тысячи людей, вышедших на улицы города, проигнорировали комендантский час, но не все акции протеста сопровождались погромами и беспорядками. Так, в пятницу вечером в центре города после наступления комендантского часа тысячи демонстрантов окружили один полицейский участок и лишь выкрикивали лозунги и рисовали граффити на зданиях.

Ранее AP также сообщало, что несколько подразделений военной полиции США приведены в состояние повышенной готовности для развертывания Миннеаполисе.

Беспорядки в Миннеаполисе начались после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в этом городе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Этот инцидент спровоцировал массовые акции протеста и беспорядки, продолжавшиеся четыре ночи подряд в городе: протестующие устраивали поджоги и грабили магазины. Волнения перекинулись на другие города США, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Детройт.

1аю ав

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