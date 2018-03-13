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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 11:31 13.03.2018 - 11:31

Пекин. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Власти Сингапура сотрудничают с представителями ООН после публикации сообщений о том, что две сингапурские компании поставляли в Северную Корею предметы роскоши в обход международных санкций, передает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Сингапурское правительство также объявило, что начало собственное расследование, чтобы установить достоверность этой информации.

Речь идет о двух крупных сингапурских компаниях OCN и T Specialist. Их руководство ранее отвергло все обвинения в свой адрес.

Накануне Би-би-си опубликовала черновой вариант доклада ООН, в котором говорится, что две сингапурские компании и еще несколько других азиатских фирм продавали КНДР предметы роскоши и дорогостоящие спиртные напитки.

По информации Би-би-си, эти компании поставляли подобные товары как минимум до июля 2017 года, тогда как в соответствии с санкциями ООН продажа предметов роскоши Северной Корее запрещена с 2006 года.

Вл эф*

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