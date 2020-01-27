Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 10:42

Сингапур. 27 января. ИНТЕРФАКС - Темпы экономического роста Сингапура, а также показатели делового и потребительского доверия, вероятно, серьезно пострадают в результате вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом в Китае, заявил министр торговли и промышленности Сингапура Чань Чунь Син.

Главные опасения вызывает ситуация в секторах, связанных с туризмом, отметил он. Это касается туристических агентств, гостиничной индустрии, ресторанного бизнеса, а также розничной торговли и транспортного сектора, заявил министр.

По его словам, государство может принять ряд мер, чтобы помочь бизнесу сократить издержки и сохранить штат сотрудников.

Согласно официальным данным, число зараженных пневмонией в Китае уже превысило 2700 человек, при этом зафиксировано не менее 80 случаев летального исхода.

В Сингапуре пока выявлено четыре случая заболевания, пишет MarketWatch.

В понедельник власти страны рекомендовали гражданам по возможности воздержаться от поездок в Китай, а также заявили, что усилят медицинские проверки в аэропортах и портах.

ВВП Сингапура в четвертом квартале 2019 года вырос на 0,8% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные. Окончательные данные за минувший квартал будут обнародованы 24 февраля.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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