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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 10:24 22.10.2018 - 10:24

Токио. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Морские силы самообороны Японии и военно-морские силы Китая планируют возобновить взаимные визиты своих судов впервые с 2011 года, сообщает в понедельник сайт газеты "Майнити симбун".

"Возобновление (визитов - ИФ) должно быть согласовано, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретится с премьер-министром Китая Ли Кэцяном во время трехдневной поездки в Пекин, которая стартует в четверг", - пишет издание со ссылкой на источники в японском правительстве.

Во время визита С.Абэ стороны также намерены подписать соглашение об облегчении сотрудничества по поисково-спасательным операциям у берегов двух стран, отмечает издание.

Корабли сил самообороны Японии и китайские военные корабли совершали взаимные визиты в период с 2007 по 2011 год.

Подобные визиты прекратились на фоне территориального спора вокруг островов Дяоюйдао (Сенкаку), который разгорелся в сентябре 2012 года после покупки японскими властями этих земель у частных владельцев. С тех пор китайские корабли регулярно появляются вблизи спорных островов.

Издание также отмечает, что С.Абэ впервые приедет в Китай именно для обсуждения двусторонних вопросов, а не для участия в международных встречах, с тех пор, как он вернулся к власти в конце 2012 года.

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