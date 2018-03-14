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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 11:57 14.03.2018 - 11:57

Токио. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о непричастности своей супруги Акиэ Абэ к фальсификации документов, касающихся продажи государственной земли по сниженной цене, сообщает в среду канал "Эн-Эйч-Кей".

"Я и моя супруга не имеем никакого отношения ни к продаже государственной земли по сниженной цене, ни к людям, которые занимались фальсификацией документов", - заявил премьер-министр на заседании бюджетной комиссии парламента.

Также в ходе заседания в парламенте С.Абэ и министр финансов Японии Таро Асо сообщили, что не давали указаний заменить документы.

Информация о продаже земли компании Moritomo Gakuen, владеющей сетью ультраконсервативных образовательных учреждений в Японии, привлекла внимание политиков и общественности еще в феврале 2017 года, в результате чего было инициировано расследование.

В ходе расследования выяснилось, что компания собиралась открыть школу в префектуре Осака и выкупила участок государственной земли по значительно сниженной цене. В документах о сделке фигурировало имя супруги премьер-министра Японии Синдзо Абэ - Акиэ, однако позднее оно было удалено. Супруга С.Абэ должна была стать почетным директором начальной школы.

Позднее стало известно, что сотрудники японского Минфина фальсифицировали 14 документов, в которых упоминалось имя Акиэ Абэ и некоторых других представителей власти, и ранее на этой неделе ведомство признало факт фальсификации документов.

Согласно заявлению министра финансов Японии Т.Асо подделкой документов занимался департамент финансовых операций Минфина, который ранее возглавлял Нобухиса Сагава. В конце прошлой недели Н.Сагава объявил об отставке и покончил жизнь самоубийством.

Несмотря на требования оппозиции, Т.Асо заявил, что не имеет отношения к фальсификации документов и не намерен уходить в отставку.

Согласно опросу общественного мнения канала "Эн-Эйч-Кей", опубликованному накануне, уровень одобрения правящей партии снизился на два процента, а уровень неодобрения вырос на четыре процента с прошлого месяца, показатели составили 44% и 38% соответственно.

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