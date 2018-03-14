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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 14:34 14.03.2018 - 14:34

(расширенная версия сообщения от 13:54, добавлены подробности после 6-го абзаца)

Токио. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о непричастности своей супруги Акиэ Абэ к фальсификации документов, касающихся продажи государственной земли по сниженной цене, сообщает в среду канал "Эн-Эйч-Кей".

"Я и моя супруга не имеем никакого отношения ни к продаже государственной земли по сниженной цене, ни к людям, которые занимались фальсификацией документов", - заявил премьер-министр на заседании бюджетной комиссии парламента.

Также в ходе заседания в парламенте С.Абэ и министр финансов Японии Таро Асо сообщили, что не давали указаний заменить документы.

Информация о продаже земли компании Moritomo Gakuen, владеющей сетью ультраконсервативных образовательных учреждений в Японии, привлекла внимание политиков и общественности еще в феврале 2017 года, в результате чего было инициировано расследование.

В ходе расследования выяснилось, что компания собиралась открыть школу в префектуре Осака и выкупила участок государственной земли по значительно сниженной цене. В документах о сделке фигурировало имя супруги премьер-министра Японии Синдзо Абэ - Акиэ, однако позднее оно было удалено. Супруга С.Абэ должна была стать почетным директором начальной школы.

Позднее стало известно, что сотрудники японского Минфина фальсифицировали 14 документов, в которых упоминалось имя Акиэ Абэ и некоторых других представителей власти, и ранее на этой неделе ведомство признало факт фальсификации документов.

Согласно заявлению министра финансов Японии Т.Асо, подделкой документов занимался департамент финансовых операций Минфина, который ранее возглавлял Нобухиса Сагава. Еще до того, как в пятницу Н.Сагава объявил об отставке, стало известно, что сотрудник департамента финансовых операций японского Минфина, отвечавший за продажу земли, был найден мертвым и, очевидно, покончил жизнь самоубийством.

Несмотря на требования оппозиции, Т.Асо заявил, что не имеет отношения к фальсификации документов и не намерен уходить в отставку.

Перед зданием парламента уже третий день подряд собираются протестующие, обеспокоенные скандалом. По данным "Эн-Эйч-Кей", в среду перед зданием правительства собралось около тысячи человек. Демонстранты требовали "рассказать правду" и держали в руках плакаты с призывами "не лгать", а также призвали "к отставке кабинета С.Абэ в полном составе".

Согласно опросу общественного мнения канала "Эн-Эйч-Кей", опубликованному накануне, уровень одобрения правящей партии снизился на два процента, а уровень неодобрения вырос на четыре процента с прошлого месяца, показатели составили 44% и 38% соответственно.

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