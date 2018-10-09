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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 8:01 09.10.2018 - 08:01

Стамбул. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Вопрос предоставления автокефалии Православной церкви на Украине будет рассмотрен на заседании Синода Константинопольского патриархата, которое откроется во вторник в Стамбуле.

Изначально предполагалось, что эта тема будет обсуждена константинопольским Синодом еще 10 сентября, но в конце августа было принято решение перенести заседание на месяц.

Как сообщалось, 17 апреля президент Петр Порошенко заявил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос (указ) о создании "единой поместной церкви" Украины. Эта идея вызвала протест Московского патриархата и его самоуправляемой части - канонической УПЦ, которая об автокефалии не просила.

Между тем патриарх Варфоломей обращение П.Порошенко к рассмотрению принял. В последующие несколько месяцев Русская церковь в ходе многочисленных двусторонних контактов заручилась поддержкой других Православных церквей мира в вопросе о недопустимости вмешательства в ее внутренние дела и легализации раскола на Украине.

Последнюю попытку дипломатического решения вопроса предпринял лично патриарх Кирилл, прибыв 31 августа в Стамбул на встречу с патриархом Варфоломеем. Однако уже на следующий день патриарх Варфоломей выступил на Синаксисе (соборе) перед архиереями Константинопольской церкви с программным докладом, в котором назвал неканоничным "вмешательство" Москвы в церковные дела Украины и оставил это право за собой. Вскоре после этого было объявлено о направлении двух экзархов Константинополя в Киев, которым поручено проложить путь к "украинской автокефалии".

Священный Синод Московского патриархата расценил действия Константинопольской церкви как вторжение на его каноническую территорию и на заседании 14 сентября заявил о приостановке молитвенного общения с Константинополем, что аналогично разрыву дипломатических отношений. Позже патриарх Кирилл обратился к главам Православных церквей мира с призывом к общеправославному обсуждению "украинского вопроса".

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