Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 12:22

Берлин. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Сириец, который протаранил на краденом грузовике в немецком городе Лимбург (федеральная земля Гессен) несколько машин и ранил восемь человек, уже привлекал внимание полиции, сообщает во вторник издание "Шпигель".

Инцидент произошел накануне вечером, когда управлявший грузовиком мужчина врезался сразу в несколько автомобилей на перекрестке.

По информации издания, задержанному - 32 года, в полицейской базе данных за ним числится нанесение телесных повреждений, хранение наркотиков и кражи. Экстремистом его, однако, полиция не считает. Прокуратура во Франкфурте-на-Майне пока не квалифицирует инцидент как теракт, ведется следствие.

Издание сообщает со ссылкой на собственные данные, что мужчина приехал в Германию в ноябре 2015 года. Срок действия вида на жительство истек у него 1 октября 2019 года.

При задержании он якобы кричал "Аллах" и активно сопротивлялся. Его квартиру уже обыскали сотрудники гессенской уголовной полиции.

Также издание сообщило курьезные подробности задержания: на месте ДТП в понедельник вечером находилась группа курсантов полиции, которые проходили тренинг. Часть из них была на улице, другие сидели в машине - ее также протаранил подозреваемый. Вначале курсанты решили, что это просто ДТП и начали оказывать пострадавшим первую помощь. В это время водителя грузовика задержали мужчины, которые поблизости совершали спортивную пробежку.

1тф аю

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