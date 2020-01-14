Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 22:23

Дубай. 15 января. ИНТЕРФАКС - Авиабаза сирийских правительственных сил Т4 в провинции Хомс подверглась нападению с воздуха, сообщает гостелевидение страны.

Оно получило данные о сбитых в районе базы ракетах и беспилотниках.

О том, кто попытался обстрелять этот объект, не сообщается.

В последние годы такие удары по сирийским военным базам, как правило, наносит Израиль. Мишенями в таких случаях обычно становятся иранские военные советники или воюющие на стороне Дамаска бойцы ливанской шиитской группировки "Хезболла".

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