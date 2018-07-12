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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 18:14 12.07.2018 - 18:14

Дубай. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Бойцы сирийских правительственных сил Сирии подняли флаг над городом Деръа - административным центром одноименной провинции на юге страны, передает в четверг государственное сирийское телевидение.

По данным телеканала "Аль-Ихбария", контролировавшие город экстремисты покинули свои позиции в этом населенном пункте ранее в четверг. Согласно данным сирийской оппозиции, это было сделано в рамках соглашения с Дамаском. Согласно договоренностям, боевикам при условии прекращения сопротивления либо выдается амнистия, либо им разрешается переезд вместе с семьями в другой район Сирии.

Правительственные силы Сирии с прошлого месяца проводили широкомасштабную операцию по уничтожению террористов и восстановлению контроля над югом страны. В минувший вторник сирийская армия контролировала уже более 70% территории провинции и продолжала наступление.

Действия Дамаска подвергаются резкой критике со стороны США, которые наряду с РФ и Иорданией выступают гарантами прекращения огня в созданной на юге зоне деэскалации.

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